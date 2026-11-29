İSTANBUL (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerde kayda değer yeni bir gelişme olmadığını belirterek, Tahran'ın iki günlük planının hala masada olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Erakçi, Tahran'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (ECO) kuruluşunun 41. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlik kapsamında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Müzakerelere ilişkin son durumu değerlendiren Erakçi, "ABD ile müzakerelerde kayda değer yeni bir gelişme yok." dedi.

İran'ın sunduğu iki günlük planın makul ve dengeli olduğunu savunan Erakçi, "Bu plan hem bizim talep ve beklentilerimizi içeriyor hem de karşı tarafın görüşlerini dikkate alacak şekilde hazırlandı. Bize göre plan dengeli." ifadelerini kullandı.

Söz konusu planın kısa sürede sonuç verebileceğini belirten Erakçi, İran'ın taleplerinin karşılanması şartıyla Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğini ve nihai bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla müzakerelerin başlayabileceğini söyledi.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan'ın planın uygulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Erakçi, planın hayata geçirilmesine ilişkin önerilerin düzenli olarak taraflara iletildiğini kaydetti.

Taraflar arasındaki temasların devam ettiğini ancak henüz planın uygulama aşamasına geçilmediğini belirten Erakçi, ABD'nin farklı ülkelerde İran'a karşı bir atmosfer oluşturmaya çalıştığını kaydetti.