İran Dışişleri Bakanı Zarif: Helikopter kazasının asli sorumlusu ABD - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakanı Zarif: Helikopter kazasının asli sorumlusu ABD

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Helikopter kazasının asli sorumlusu ABD

Eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında ABD'nin ülkenin sivil havacılık sektörünü etkileyen tek taraflı yaptırımlarının asli sorumlulardan biri olduğunu söyledi. Zarif, kazada hayatını kaybeden yetkililer için başsağlığı dileyerek, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bu durumun kara listeye alınması gerektiğini belirtti.

20.05.2024 13:23
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Eski İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında "asli sorumlularından birinin" ülkenin sivil havacılık sektörünü etkileyen tek taraflı yaptırımlar uygulayan ABD olduğunu söyledi.

Zarif, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, kazada hayatlarını kaybeden Reisi, Abdullahiyan ve diğer yetkililer için rahmet, ailelerine ve İran halkına başsağlığı diledi.

Reisi ve Abdullahiyan'ın "samimiyetlerine" çok yakından tanık olduğunu dile getiren Zarif, "Bu samimiyetlerinin karşılığını şehadetle aldılar. Geçtiğimiz 45 yılda çeşitli dönemlerde zor durumlarla karşılaştık. Biz bunu aştık, Allah'ın izniyle bu durumu da atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Zarif, ortaya çıkan durumun ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımların etkisinin büyük olduğunu savunarak,"Bu konu, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına rağmen sivil havacılık satışlarına ambargo koyan ABD'nin İran ulusuna karşı işlediği suçların kara listesine kaydedilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları sivil havacılık sektörünü de etkiliyor. Yaptırımlar nedeniyle Tahran'ın uçak ve uçak parçası ithalatı engelleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakanı Zarif: Helikopter kazasının asli sorumlusu ABD - Son Dakika

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