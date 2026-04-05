İran Füze Saldırısı: İsrail'in Güneyinde Dumanlar Yükseliyor

İran'ın gerçekleştirdiği misillemede, füze parçasının doğrudan isabet etmesi sonucu İsrail'in güneyindeki sanayi bölgesinden yoğun dumanlar yükseliyor.

İsrail ordusunun, İran'dan füze ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığını bildiren açıklamasının ardından ülkenin güneyindeki bazı kentlerde art arda sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, güneydeki Necef bölgesinde Berşeva (Birüssebi) kenti ve çevresini hedef alan misillemede, bir füzenin Neot Hovav sanayi bölgesine doğrudan isabet ettiğini belirtti.

Ordunun sansür biriminden izin alınarak yayımlanan görüntülerde, füzenin isabet etmesini ardından, İsrail'in ana tehlikeli atık bertaraf tesisi ve pek çok kimya fabrikasının bulunduğu bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Yedioth Ahronoth gazetesi, fabrika bölgesinde şarapnellerden kaynaklanan hasar meydana geldiğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise olayda ölen olmadığını bildirdi.

Neot Hovav, 29 Mart'ta da İran'ın bir misillemesinin hedefi olmuş ve bölgede yangın çıkmıştı.