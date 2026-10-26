İran ordusundan Trump'ın sözlerine itiraz: Hürmüz Boğazı kapalı ve kontrolümüzde - Son Dakika
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İran ordusundan Trump'ın sözlerine itiraz: Hürmüz Boğazı kapalı ve kontrolümüzde

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İran ordusundan Trump\'ın sözlerine itiraz: Hürmüz Boğazı kapalı ve kontrolümüzde
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Hürmüz Boğazı kıyısındaki askeri birlikleri denetleyen İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ın boğazın açık olduğu yönündeki sözlerinin basın ve propaganda yoluyla dile getirildiğini söyledi. Stratejik su yolunun tamamen kapalı olduğunu ve İran Silahlı Kuvvetlerinin denetiminde bulunduğunu belirten Abdullahi, İran'ın çizdiği rotanın dışına çıkan gemilerin zarar göreceğini kaydetti.

TAHRAN (AA) – İran Genelkurmay Başkanı ve Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin, " ABD Başkanı'nın (Donald Trump) basın ve propaganda yoluyla dile getirdiği Hürmüz Boğazı'nın açık olduğu yönündeki iddiasının aksine bu stratejik su yolu tamamen kapalıdır ve İran Silahlı Kuvvetlerinin kontrolü altındadır." dedi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Abdullahi, Hürmüz Boğazı kıyısında bulunan askeri birlikleri denetledi.

KONTROL DEVRİM MUHAFIZLARINDA

Abdullahi, bu sırada yaptığı açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun kara ve deniz kuvvetlerinin Basra Körfezi kıyıları, adalar ve Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olduğunu ve bölgenin gözetim altında tutulduğunu vurguladı.

ROTA DIŞINA ÇIKAN GEMİLERE UYARI

Hürmüz Boğazı'nda İran'ın belirlediği rota dışında geçiş yapmaya çalışan tüm gemilerin kendi güvenliklerini tehlikeye atacağını söyleyen Abdullahi, bu tür geçişlerde gemilerin zarar göreceği uyarısında bulundu.

Abdullahi ayrıca, Basra Körfezi, adalar, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi kıyısında yer alan İran Silahlı Kuvvetleri unsurlarının geçmiş dönemlere göre daha yüksek hazırlık düzeyinde olduğunu ve modern teçhizatla donatıldığını belirtti.

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Kaynak: AA
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