İran Genelkurmay Sözcüsü, CENTCOM'un Hürmüz'deki 1 milyar varil iddiasını yalanladı - Son Dakika
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İran Genelkurmay Sözcüsü, CENTCOM'un Hürmüz'deki 1 milyar varil iddiasını yalanladı

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İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Şikarçi, CENTCOM'un Hürmüz'den son aylarda 1 milyar varilden fazla ham petrol çıkışına destek verdiği iddiasını yalanladı. Şikarçi, iddiaların ABD ordusunun moralini yükseltmeye dönük başarısız bir psikolojik operasyon olduğunu söyledi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç ay içinde 1 milyar varilden fazla ham petrolün çıkışına destek sağladığına yönelik iddiayı yalanladı.

İran basınına göre, Şikarçi, ABD'nin, Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının devam ettiğine yönelik iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın, hala İran'ın kontrolü altında olduğuna vurgu yapan Şikarçi, ABD iddiaları hakkında, "Gülünç ve asılsız iddialar, çürümüş ve yorgun ABD Ordusu'nun moralini yükseltmek için ortaya konan başarısız bir psikolojik operasyondur." dedi.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleriyle ilgili detaylı bir açıklama videosu paylaşmıştı.

Cooper, videoda "CENTCOM kuvvetleri, Körfez'den 1 milyar varilden fazla ham petrolün çıkışına destek sağladı." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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