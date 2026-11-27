İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinin merkezi Zahidan yakınlarında bir insansız hava aracının (İHA) ele geçirildiği bildirildi.

Sistan ve Beluçistan eyaletinin Vali Yardımcısı Halil Abadi, İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Zahidan şehri yakınlarında bir İHA görüldüğünü aktardı.

Abadi, söz konusu İHA'nın İran güçleri tarafından ele geçirildiğini kaydetti.

Sistan ve Beluçistan eyaleti emniyet teşkilatından yapılan açıklamada ise "düşmana ait hasmane bir İHA'nın" tespit edilerek takibe alındığı ve uzman ekiplerin müdahalesiyle hasar görmeden yere indirildiği belirtildi.

İHA'nın hangi ülkeye ait olduğuna dair ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

İran'ın güneydoğusunda, Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan eyaleti, uzun süredir silahlı grupların faaliyetleri ve İran güvenlik güçlerine yönelik saldırılarla gündeme geliyor. Özellikle Pakistan sınırına yakın bölgelerde faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl gibi silahlı gruplar, İran güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenliyor.