İran Hava Sahası Uçuşlara Açıldı

İran Sivil Havacılık Kurumu, ülke hava sahasının yeniden normale döndüğünü ve yayımlanan notamlar doğrultusunda uçuş operasyonlarının yeniden başlatılacağını duyurdu.

İran devlet televizyonuna göre, İran Sivil Havacılık Kurumu, ülkedeki uçuş kısıtlamalarıyla ilgili açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, güvenli koşulların sağlanması ve ilgili kurumlarla gerekli işbirliğinin sağlanmasının ardından uçuşlara yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.

İsrail'in gece saatlerinde başlayan saldırılarının ardından İran'da batı hava sahasının kapatılmasının ardından ülke genelinde tüm uçuşların iptal edildiği bildirilmişti.