İran Hürmüz Boğazı'ndaki Güzergahı Baskın Tutuyor

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rızai, ülkesinin Hürmüz Boğazı'na ilişkin tutumu hakkında, "Hürmuz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Rızai, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişler konusuna işaret eden Rızai, "Hürmuz Boğazı'nda İran'ın güzergahı dışında hiçbir güzergahın açılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasının devam etmesinin Amerikan savaş gemilerini riske atacağını vurgulayan Rızai; gemilerin boğazın güney güzergahına getirilmesi halinde doğrudan hedef alınacaklarını belirtti.

Rızai, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiyi hedef alması hakkında ise, "Ukrayna'nın üç bölgesine saldırı hazırlığı içindeydik, sonra 'yanlışlık oldu' dediler ve konuyu araştırmak için saldırıyı durdurduk." açıklamasında bulundu.