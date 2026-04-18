Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Hürmüz Boğazı'nı Kapatıyor

18.04.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü yeniden sağladı ve ABD'ye yönelik uyarılarda bulundu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmasına ilişkin, "Hürmüz Boğazı'nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın." dedi.

Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.

"Uyardık, dikkat etmediniz." diyen Azizi, "Hürmüz Boğazı'nın eski haline dönüşünün keyfini çıkarın." ifadesini kullandı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, ABD'nin deniz ablukasına devam etmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün önceki haline geri döndüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 13:34:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.