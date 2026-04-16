İran İHA Üretimini 10 Kat Arttırdı

İran Ordusu İcra Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alirıza Şeyh, ülkesinde insansız hava aracı (İHA) üretiminin İsrail'le Haziran 2025'te yaşanan 12 günlük savaştan sonra 10 katına çıktığını belirtti.

İran devlet televizyonuna göre Şeyh, ülkesinin savunma kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İnsansız hava aracı (İHA) üretimi (İsrail'le) on iki günlük savaştan sonra on katına çıktı." diyen Şeyh, ülkesinin ABD ve İsrail ile yaşanan son savaşta yürüttüğü operasyonlara ilişkin planlamaların, saldırılarda hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi tarafından önceden belirlendiğini ve ilgili askeri kuvvetlere iletildiğini kaydetti.

Şeyh, "düşmanlarının" (ABD-İsrail) bir kez daha İran'a saldırması durumunda önceden belirlenen stratejiler doğrultusunda karşılık verileceğini ifade etti.