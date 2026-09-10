İran'ın Keşm Adası ile Sirik ve Minab kentleri açıklarında patlama sesleri duyuldu

BENDER İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu.

Hürmüzgan Valiliği yaptığı açıklamada, Keşm Adası'nda duyulan seslerin denizden geldiğini ancak sesin kaynağına ilişkin araştırmaların devam ettiğini belirtti.???????

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarına karşılık olarak ABD donanmasına ait USS Delbert D. Black (DDG-119) ve USS John Paul Jones (DDG-53) adlı iki savaş gemisinin balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.