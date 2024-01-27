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İran'ın Pakistan sınırında silahlı saldırı: 9 Pakistanlı öldü - Son Dakika
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İran'ın Pakistan sınırında silahlı saldırı: 9 Pakistanlı öldü

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından oto tamir atölyesine düzenlenen silahlı saldırıda 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananlar ise hastanede tedavi altına alındı. Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı da saldırıyı kınadı.

27.01.2024 - 18:58,  Güncelleme: 19:00
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- İran'ın Pakistan sınırında silahlı saldırı: 9 Pakistanlı öldü

TAHRAN - İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan ve Belucistan eyaletinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından oto tamir atölyesine düzenlenen silahlı saldırıda 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti.

İran ile Pakistan arasında ölümle sonuçlanan saldırılara bir yenisi daha eklendi. İran'ın Pakistan sınırında bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Saravan kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Sirkan mahallesinde bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Saldırı oto tamir atölyesinde gerçekleştirildi

Pakistan'ın İran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak, silahlı şahısların Pakistanlıların kaldığı oto tamir atölyesine girdiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine tam destek verileceğini belirten Tipu, olayda yaralananların hastanede tedavi gördüğünü ifade etti. Ölen 5 Pakistanlının 10 yıldır İran'da yaşadığını açıklayan Tipu, Pakistan'ın Pencap eyaletinden ülkeye geldiklerini aktardı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar da saldırıyı kınadı.

İran\'ın Pakistan sınırında silahlı saldırı: 9 Pakistanlı öldü
Kaynak: İHA
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