İran'ın tek reformist cumhurbaşkanı adayı Mesud Pezeşkiyan adalet ve etnik grupların haklarını vurguladı - Son Dakika
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İran'ın tek reformist cumhurbaşkanı adayı Mesud Pezeşkiyan adalet ve etnik grupların haklarını vurguladı

İran'ın tek reformist cumhurbaşkanı adayı Mesud Pezeşkiyan, ülkede adaletin uygulanmasını ve etnik grupların haklarının korunmasını istediklerini belirtti. Pezeşkiyan, seçim programında eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve eski Yol ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi ile birlikte yer aldı. Zarif, halkı sandığa çağırarak, oy vermemenin azınlığa oy vermek olduğunu vurguladı. Pezeşkiyan ise adaletin önemine vurgu yaparak, toplumda adaletin uygulanması ve etnik grupların haklarının talep edilmesi gerektiğini ifade etti.

20.06.2024 01:13
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İran'ın tek reformist cumhurbaşkanı adayı Mesud Pezeşkiyan, ülkede adaletin uygulanmasını istediklerini ve etnik grupların haklarını korumak için çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, Tahran'daki Milad Kulesi'nde düzenlenen seçim programına, eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve eski Yol ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi ile katıldı.

Zarif, burada yaptığı konuşmada, "Bize umutsuzluk aşılayanların, evde kalmamızı ya da İran'ı terk etmemizi isteyenlerin sözlerini dinlemeyeceğiz. Hem bu taraftaki aşırıcılar hem de diğer taraftaki aşırıcılar olmak üzere tüm aşırıcıları hayal kırıklığına uğratacağız." dedi.

Pezeşkiyan için halkı sandığa çağıran Zarif, "Tek yolumuz sandık, tek yerimiz İran. Bazıları insanların sandığa gitmemesini istiyor. Oy vermemek o azınlığa oy vermektir. Azınlığın kendisini çoğunluk gibi hissetmesine izin vermeyelim." ifadesini kullandı.

Zarif'in ardından kürsüye çıkan cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan da "Adalet istiyoruz ve din, toplumda adaleti uygulamak için var. Kur'an düşmana karşı bile adaletli davranmamız gerektiğini söylüyor. Etnik grupların, yoksulların, köylerde yaşayanların haklarını talep etmeli ve gerçekleştirmeye çalışmalıyız." diye konuştu.

Ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in politikalarını uygulayacağını belirten Pezeşkiyan, "Bunun için bazıları beni eleştiriyor. Toplumdaki yoksulluğu ortadan kaldırmak, toplumda adaleti teşvik etmek ve zorbalığı kabul etmemek kötü bir şey mi?" dedi.

Mesud Pezeşkiyan, "Bazılarının bizi meydandan uzaklaştırmasına izin vermeyelim. Hoşgörülü olalım, bir arada olalım ve bu çerçevede el ele verelim, ayrımcılığın uzak olduğu, müreffeh bir İran'ı inşa edelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Tahran, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın tek reformist cumhurbaşkanı adayı Mesud Pezeşkiyan adalet ve etnik grupların haklarını vurguladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'ın tek reformist cumhurbaşkanı adayı Mesud Pezeşkiyan adalet ve etnik grupların haklarını vurguladı - Son Dakika
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