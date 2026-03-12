İran'ın Yeni Dini Lideri Yaralı

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, İtalya merkezli Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in "yaralı ama iyi durumda" olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in yaralandığını açıkladı.

Bakeyi, İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya verdiği röportajda, "Yaralı ancak kendini iyi hissediyor. İlk konuşmasını ne zaman yapacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İran'da Uzmanlar Meclisi'nin 9 Mart gecesi Mücteba Hamaney'i ülkenin yeni dini lideri olarak onayladığı bildirilmişti. Dışişleri sözcüsü, göreve üç veya dört adayın talip olduğunu, ancak çoğunluğun Hamaney'i tercih ettiğini söyledi.

Daha önce çıkan haberlerde, Hamaney'in babası ve eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü ABD-İsrail saldırılarının ilk dalgası sırasında yaralandığı öne sürülmüştü.

Ateşkes olasılığı

Bakeyi ayrıca ateşkes ihtimaline ilişkin değerlendirmesinde, Tahran'ın şu anda savunmaya odaklandığını belirtti. Bakeyi, "Haziran 2025'te 12 günün ardından ABD ve İsrail 'durmayı' önerdi ve biz de durduk. Ancak bu ateşkes sahteydi. Bu nedenle ülke şu anda kendini savunma konusunda kararlı" dedi.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çatışmaların sona ermesi için üç şart olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, savaşın ancak İran'ın "meşru haklarının" tanınması, ABD ve İsrail saldırılarının yol açtığı zararlar için tazminat ödenmesi ve "gelecekteki saldırılara karşı güçlü uluslararası garantiler" verilmesi halinde sona erebileceğini söyledi.