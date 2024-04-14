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- İran: " İsrail'e ait hedefler başarılı bir şekilde imha edildi"

İran: "İsrail rejimi bir hata daha yaparsa İran'ın yanıtı çok daha sert olacaktır"

TAHRAN - İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, "İşgalci İsrail'e ait önemli birçok askeri hedef, ateşlenen füzeler ve insansız hava araçları ile başarılı bir şekilde hedef alınarak imha edildi" dedi.

İran'dan İsrail'e gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıların başarıyla sonuçlandığı açıklaması geldi. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından dün gece 185 insansız hava aracı (İHA), 110 karadan karaya füze ve 36 seyir füzesiyle gerçekleştirilen saldırıya ilişkin konuşan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, " 'Ya Resulullah' kod adlı 'Gerçek Vaad' operasyonu dün geceden bu sabaha kadar başarılı bir şekilde yürütüldü ve tüm hedeflerine ulaştı" dedi. Bakıri, "Bu saldırının sebebi Siyonist rejimin kırmızı çizgiyi aşmasıydı çünkü Siyonist İsrail rejiminin İran konsolosluğunu hedef alarak Suriye'de terör ile mücadele için bulunan İranlı askeri müsteşarlarımızı şehit etmesi asla tahammül edemeyeceğimiz bir durum" şeklinde konuştu.

ABD ve İsrail arasındaki işbirliğine değinerek, İsrail'in İran konsolosluğunu hedef alan saldırısında ABD'nin de rolü olduğunu ve İsrail'e sağladığı askeri ve siyasi desteğin bölgedeki temel sorunu teşkil ettiğini söyleyen Bakıri, "Son 10 günde Siyonist rejimin destekçisi olan 2-3 ülke dışında tüm dünyanın bu eylemi kınaması kırmızı çizgilerin aşılmasının bir göstergesiydi ve bu cevap verilmesi gereken bir eylemdi" ifadelerini kullandı.

İsveç aracılığıyla ABD yönetimine mesaj gönderdiklerini belirten Bakıri, ABD'yi İran'a karşı İsrail ile ortak hareket etmeme konusunda uyardı. Bakıri, "Eğer İsrail'in İran'a karşı saldırısına ABD'de katılırsa ABD'nin bölgedeki üslerini ve önemli merkezlerini hedef alırız" ifadelerini kullandı.

"İsrail'e ait hedefler başarılı bir şekilde imha edildi"

İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin bildiri yayınlayan Devrim Muhafızları Ordusu, İHA'lar ve balistik füzeler ile düzenlenen saldırıda İsrail'i ait birçok hedefin başarılı bir şekilde imha edildiğini duyurdu. Bildiride, "Siyonist İsrail rejimini cezalandırmak ve ülkenin haklarını güvence altına almak amacıyla, İşgalci İsrail'e ait önemli birçok askeri hedef ateşlenen füzeler ve insansız hava araçları ile başarılı bir şekilde hedef alınarak imha edildi" denildi.

İsrail'in muhtemel İran saldırısına ilişkin ABD'nin uyarıldığı vurgulanan bildiride, Washington yönetiminin İran'ın çıkarlarına zarar verecek herhangi bir girişime katılması durumunda İran'ın bir kez daha sert karşılık vereceği ifade edildi. Bildiride, "İsrail'in saldırganlığından ve eylemlerinden ABD yönetimi doğrudan sorumludur. ABD yönetimi İsrail saldırganlığını engellemez ise bunun sonuçlarına Washington yönetimi de katlanmak zorunda" ifadeleri yer aldı.

"Bu, İran ile İsrail rejimi arasında bir çatışmadır, ABD bundan uzak durmalı"

İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın askeri eylemi, Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik tesislerimize yönelik saldırısına bir cevap niteliğindedir. Konu sonuçlandırılmış sayılabilir" ifadeleri yer aldı. İsrail'in aynı eylemlere devam etmesinin kendisi için iyi sonuçlar doğurmayacağı vurgulanan açıklamada, "Ancak, İsrail rejimi bir hata daha yaparsa İran'ın buna yanıtı çok daha sert olacaktır. Bu, İran ile İsrail rejimi arasında bir çatışmadır, ABD bundan uzak durmalı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "İran'ın BM Şartı'nın 51. Maddesine (meşru müdafaa hakkı) başvurması, Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliği ve sessizliği ile İsrail rejiminin saldırılarını kınamadaki başarısızlığının damgasını vurduğu 13 günlük bir dönemin ardından gerçekleşti. Bazı ülkelerin İran'ın meşru hakkını kullanmasını aceleci bir şekilde kınaması, rollerin tersine çevrildiğini ve mağdur ile suçlunun eşitlendiğini göstermektedir" denildi.

İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani ise, "İsrail'in İran'a saldırması için hava sahasını ya da topraklarını İsrail'e açan her ülke bizim kesin cevabımızı alacaktır" dedi.

"Bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir"

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayarak "benzeri görülmemiş bir gerginlik" olarak tanımladı. Borrell sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını şiddetle kınıyor. Bu eşi benzeri görülmemiş bir gerginlik ve bölgesel güvenliğe yönelik ciddi bir tehdittir" ifadelerini kullandı.

Ürdün, vatandaşlarının güvenliği için İHA ve füzeleri engellediğini açıkladı

Amman hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Ürdün vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla gece saatlerinde hava sahasına giren bazı "uçan cisimlerin" engellendiği belirtildi. Açıklamada, "Yere düşen bazı şarapnel parçaları önemli hasara ya da vatandaşlarda herhangi bir yaralanmaya yol açmadı" ifadeleri kullanıldı.