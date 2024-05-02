İran, İsrail\'e destek veren kişi ve kuruluşlara yaptırım kararı aldı

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İran, aralarında ABD ile İngiltere'den üst düzey isimlerin de olduğu 15 kişi ve 10 kuruluşa " İsrail'in Filistinlilere karşı terör saldırılarını destekledikleri" gerekçesiyle yaptırım kararı aldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan iki ayrı yazılı açıklamada, yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki terör eylemlerine destek vererek ağır insan hakları ihlallerine karıştığı" belirtildi.

Bu doğrultuda aralarında İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps'ın da olduğu 8 üst düzey İngiliz yetkili ile İngiltere Hava Kuvvetlerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Akrotiri Hava Üssü, İngiliz Donanmasına ait HMS Diamond savaş gemisi, Elbit Systems, Rafael İleri Savunma Sistemleri ile Meggitt savunma şirketlerine yaptırım kararı alındı.

İsrail'e silah desteği verdiği gerekçesiyle Lockheed Martin ve Doğu Akdeniz'de doğal gaz çıkarılması konusunda İsrail ile işbirliği yaptığı için Amerikan enerji şirketi Chevron başta olmak üzere 5 Amerikalı şirkete de yaptırım getirildi.

ABD Ordusu Özel Harekat Komutanı Bryan Fenton, ABD'nin eski Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Demokrasileri Savunma Vakfı Başkanı Clifford May, eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin dahil toplam 7 Amerikalı da "Gazze Şeridi'nde İsrail'in terör eylemlerini destekledikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Açıklamada, "Yaptırımların uygulanması için İran'daki ilgili tüm makamlarca gerekli adımlar atılacaktır." ifadelerine yer verildi.