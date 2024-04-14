HABER: HAKAN KAYA
İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim ve bazı ülkelerin hava sahasını kapatması hava trafiğinde aksamalara neden oldu. Türk Hava Yolları (THY), İran, Irak ve bazı Ortadoğu seferlerini iptal etti. Gerilimin azalmaya başlamasının ardından hava sahalarının açılmasıyla seferler normale dönmeye başladı.
BAZI UÇAKLAR GERİ DÖNDÜ
İki ülke arasında yaşanan gerilim hava trafiğini de özellikle dün gece ve sabaha karşı olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları'nın TK872 İstanbul- Tahran, TK892 İstanbul- İsfahan, TK888 İstanbul- Meşhed, TK884 İstanbul-Şiraz, TK302 İstanbul- Bağdat seferini yapan uçakları geri döndü.
İran'ın misilleme saldırılarını gerçekleştirdiği saatlerde, Türk Hava Yolları'nın ayrıca TK804 İstanbul- Erbil, TK796 İstanbul- Necef, TK802 İstanbul-Bağdat, TK798 İstanbul- Basra, TK312 İstanbul- Kerkük seferlerinde yolcu alımları durduruldu.
Aynı saatlerde İran ve Irak seferlerine ek olarak İstanbul'dan kalkacak olan, TK860 Maskat, TK866 Abu Dabi, TK766 Bahreyn, TK782 Doha ve THY1KC Dubai uçuşlarına da yolcu alımları yapılmadı. Pegasus Hava Yolları da İran, Ürdün ve Lübnan'a yapacağı bazı seferleri iptal etti.
Gerilimin azalmasının ardından hava sahalarının açılmasıyla seferlerin normale dönmeye başladığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İran-İsrail gerilimi nedeniyle THY ve Pegasus seferleri iptal edildi - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaştığı da belirtildi.
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