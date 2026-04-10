İran, İsrail'in Saldırılarını Durdurmasını İstedi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

10.04.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'in Lübnan'a saldırılarına devam ederse ABD ile görüşmelere katılmayacağını bildirdi.

İranlı üst düzey bir yetkili, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devamı halinde ülkesinin ABD ile yarın Pakistan'da yapılması planlanan görüşmelere katılmayacağını bildirmesi üzerine İsrail'in Beyrut'a saldırılarının durduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna bağlı İngilizce yayın yapan Press TV'ye konuşan İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırılarıyla ateşkesin ihlal edildiğini belirtti.

İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girdiği 8 Nisan'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği ağır saldırıların ardından İran'ın İran, bu saldırıların durdurulmasını ABD ile geçici ateşkes görüşmelerine katılımının kesin bir ön koşulu haline getirdiğini söyleyen İranlı yetkili, bunun ardından İsrail'in Beyrut'a saldırılarının durduğunu ifade etti.

İran heyetinin İslamabad'a seyahatinin, özellikle İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırganlığı nedeniyle birkaç kez ertelendiğini aktaran yetkili, "İran'ın uyarısının ardından Amerikalılar, Siyonist rejimin Beyrut'a yönelik saldırılarını durdurmasını sağlamak zorunda kaldılar." dedi.

İranlı güvenlik yetkilisi, gelecekteki görüşmelerin devamının, İsrail'in Beyrut ve güneyindeki Dahiye'ye saldırılardan kaçınmasına bağlı olduğunu belirterek, "Rejim bu anlaşmayı ihlal edip Beyrut'u bombalamaya devam ederse müzakereler derhal sona erecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail dünkü tahliye uyarısının ardından rağmen Beyrut'a saldırmadı

Öte yandan İsrail ordusu, dün öğleden sonra Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine saldırı tehditlerinde bulunarak tahliye uyarısı yayımladı.

Uyarının ardından 24 saat geçmesine rağmen şu ana kadar Dahiye'de saldırı gerçekleşmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile kırılgan ateşkesin çökmesini önlemek için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Lübnan'a saldırılarını azaltmasını istediğine dair haberler Amerikan medyasında yer buldu.

İsrail, Beyrut'a saldırılarını durdursa da Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelere saldırılara devam ediyor.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın açıklamasının aksine İran'ın taleplerinin "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD yönetimi daha sonra İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ateşkesi ihlal eden Lübnan'a saldırıların devamının, İran ve ABD arasında planlanan müzakereleri "anlamsız" hale getireceği uyarısında bulunarak görüşmelerin iptal olabileceğine işaret etmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Lübnan, İsrail, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 19:49:43. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.