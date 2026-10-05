İran komutanı Fedevi, Hürmüz'ün güney rotasında 3-4 milyon varil petrol olduğunu savundu - Son Dakika
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İran komutanı Fedevi, Hürmüz'ün güney rotasında 3-4 milyon varil petrol olduğunu savundu

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İran komutanı Fedevi, Hürmüz'ün İran kontrolünde olduğunu, güney rotasından günlük 3-4 milyon varil petrol geçtiğini söyledi. Gemilerin İran donanmasınca hedef alınabileceğini belirten Fedevi, ABD'nin İran karşısında başarısız olacağını savundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Ali Fedevi, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğunu savunarak, ABD tarafından denetlendiği belirtilen güney rotasından geçen petrol miktarının "sınırlı düzeyde" kaldığını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Fedevi, Hürmüz Boğazı'ndaki güney rotasını kullanan gemilerin İran donanması tarafından "herhangi bir noktada hedef alınabileceği" yönünde uyarıldığını ifade etti.

İranlı komutan, söz konusu rotadan günlük yalnızca 3-4 milyon varil petrol taşındığını ve bu miktarın savaş öncesindeki trafikle kıyaslandığında "önemsiz düzeyde" olduğunu ileri sürdü.

Fedevi ayrıca ABD'nin askeri müdahale tehditlerine de tepki gösterdi.

Washington'ın Afganistan ve Irak'ta başarısız olduğunu savunan Fedevi, ABD'nin İran karşısında da başarısız olacağını söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran komutanı Fedevi, Hürmüz'ün güney rotasında 3-4 milyon varil petrol olduğunu savundu - Son Dakika
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