İran Komutanı: Suriye'deki Direniş Hattını Terk Edenler Bizdik - Son Dakika
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İran Komutanı: Suriye'deki Direniş Hattını Terk Edenler Bizdik

Selami, Suriye'deki direniş hattını terk eden son kişilerin İran Devrim Muhafızları olduğunu belirtti.

12.12.2024 11:27
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(TAHRAN) - İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, ordu komutanlarıyla yaptığı toplantıda, " Suriye'deki direniş hattını terk eden son kişiler, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üyeleriydi. Bu alandan ayrılan son kişi ise bir muhafızdı. Stratejiler, koşullara göre değişmelidir" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami, ordu komutanlarının bir araya geldiği toplantıda, Suriye'de son dönemde gerçekleşen güvenlik ve askeri olayların nedenleri ve etkilerine ilişkin açıklama yaptı. Selami, bazı insanların Suriye ordusunun yerine İran ordusunun savaşması beklentisine sahip olduğunu belirterek, "Acaba, o ülkenin ordusu sadece seyirci olurken, tüm Devrim Muhafızları ordusu ve ona bağlı milis güçleri (Besic) başka bir ülkede savaşa sokmamız mantıklı mı" diye sordu.

Birkaç ay öncesinden itibaren silahlı grupların faaliyetlerinden haberdar olduklarını bildiren Selami, "Hatta kardeşlerimiz, istihbarat yöntemlerini kullanarak bu grupların saldırı hatlarını tespit etmiş ve bunları Suriye'nin siyasi ve askeri yetkililerine iletmişlerdi. Ancak, ne yazık ki, orada gerçek anlamda bir değişim, savaş ve direniş iradesi olmadığı için, maalesef sizin de gözlemlediğiniz bu olay gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki direniş hattını terk eden son kişilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu üyeleri olduğunu ifade eden Selami, "IŞİD'in kontrolü yok edildikten sonra, zaruri olmayan güçlerimizi Suriye'den çıkarmak zorundaydık. Ortam güvenli hale gelmişken ve Suriye ordusu kendi savunma hatlarını üstlenip güvenliği sağlama kapasitesine sahipken, İran Devrim Muhafızları Ordusu sadece en gerekli şartlarda Suriye'de kalmaya devam etti" dedi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami, "Şu anda da direniş cephesine destek için yollar açıktır. Bu, tüm yolların yalnızca Suriye'ye bağlı olduğu anlamına gelmez. Aynı şekilde, orada da zamanla başka bir şekil alabilir" diyerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İran Komutanı: Suriye'deki Direniş Hattını Terk Edenler Bizdik - Son Dakika

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