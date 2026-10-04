İran, Kuveyt dahil ABD hedeflerine kullanılan füzelerin menzilini artıracak - Son Dakika
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İran, Kuveyt dahil ABD hedeflerine kullanılan füzelerin menzilini artıracak

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İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ABD ve İsrail ile yaşanan son savaşta füzelerin menzil ve hassasiyetinin artırılması sonucuna vardıklarını söyledi. Ekreminiya, Kuveyt dahil ABD hedeflerine kullanılan füzelerin menzilinin geliştirileceğini belirtti.

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ABD ve İsrail ile yaşanan son savaşta yeni dersler çıkardıklarını belirterek, "Bu savaşta füzelerimizin menzilinin ve hassasiyetinin artırılması sonucuna vardık." dedi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan Ekreminiya, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail ile yaşanan son savaştan çeşitli dersler çıkardıklarını belirten Ekreminiya, hali hazırda "düşmanın" yaklaşık bin kilometre uzakta konuşlandığını vurguladı.

Ekreminiya, "Bu savaşta füzelerimizin menzilinin ve hassasiyetinin artırılması sonucuna vardık. Şu anda bu konuda ilerliyoruz. Menzil ve vuruş hassasiyeti konusunda çok iyi çalışmalar yapıldı. Gelecekte envantere alacağımız bu füzeler daha fazla kabiliyete sahip olacak." ifadesini kullandı.

Savaş sırasında hem kara hem de deniz kuvvetlerinin Kuveyt başta olmak üzere hem denizde hem de karada ABD hedeflerine karşı füzeler kullandığını hatırlatan Ekreminiya, söz konusu bu füzelerinde menzil açısından geliştirileceğini söyledi.

Kaynak: AA
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