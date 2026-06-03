İran, Kuveyt Havalimanı Saldırısını ABD'ye Atıyor - Son Dakika
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İran, Kuveyt Havalimanı Saldırısını ABD'ye Atıyor

03.06.2026 22:17
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İran Devrim Muhafızları, Kuveyt Havalimanı saldırısının ABD'nin Patriot füzesi hatasından olduğunu iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ABD'nin Patriot füzesinin Kuveyt Havaalanı yolcu terminalinin tahrip olmasına sebep olduğunu ileri sürdü.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Muhibbi, Kuveyt Havaalanına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kuveyt Havaalanı yolcu terminaline yapılan saldırıya ilişkin araştırma yaptıklarını belirten Muhibbi, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerinin söz konusu hedefe yönelik herhangi bir saldırısının olmadığını ileri sürdü.

Muhibbi, yaptıkları araştırma sonucunun, "Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinin yıkımının, İran füzelerini engelleyemeyen ve bu terminale düşen Amerikan Patriot sistemlerindeki bir hatadan kaynaklandığını" gösterdiğini iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği kamikaze İHA saldırısı nedeniyle Kuveyt Havalimanı yolcu terminali binasında hasar oluştuğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Kuveyt Havalimanı Saldırısını ABD'ye Atıyor - Son Dakika

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