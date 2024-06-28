İran Lideri Hamaney, Seçmenlere Oy Kullanma Çağrısında Bulundu - Son Dakika
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İran Lideri Hamaney, Seçmenlere Oy Kullanma Çağrısında Bulundu

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başına giderken kararsız seçmenlere oy kullanma çağrısında bulundu. Hamaney, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, İslam Cumhuriyeti'nin devamlılığının halkın varlığına bağlı olduğunu vurgulayarak, seçmenleri oy vermeyi ciddiye almaları ve bu önemli siyasi sınava katılmaları konusunda tavsiyede bulundu.

28.06.2024 09:05
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İran, 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başına giderken oyunu kullanan ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, kararsız seçmenlere oy kullanma çağrısında bulundu.

İran lideri Hamaney, oyunu Tahran'da kabullerini gerçekleştirdiği İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kurulan sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Hamaney, konuşmasına 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve ve diğer yetkilileri anarak başladı.

Seçim günlerinin İranlılar için "mutluluk ve sevinç günü" olduğunu söyleyen Hamaney, kararsız seçmeni sandığa çağırarak, "İslam Cumhuriyeti'nin devamlılığı, istikrarı, izzeti ve dünyadaki itibarı, halkın varlığına bağlıdır. Bu nedenle değerli halkımıza oy vermeyi ciddiye almalarını ve bu önemli siyasi sınava katılmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Hamaney, "İnşallah bu ülke için en iyi ve en faydalı tercih seçilir, önümüzdeki yıllar Allah'ın izniyle güzel ve hayırlı yıllar olur ve insanlar tercihlerinden memnun olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Lideri Hamaney, Seçmenlere Oy Kullanma Çağrısında Bulundu - Son Dakika

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