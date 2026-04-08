İran: Müzakere Zeminleri İhlal Edildi
İran: Müzakere Zeminleri İhlal Edildi

08.04.2026 22:24
İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile müzakereler öncesi 3 temel maddenin ihlal edildiğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yürütülmesi planlanan müzakere süreci öncesinde üzerinde mutabık kalınan 10 maddelik önerinin 3 temel maddesinin ihlal edildiğini belirterek, "Karşılıklı ateşkes veya müzakerelerin bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ABD'ye karşı derin bir tarihsel güvensizlik duyduklarını vurgulayarak, bu güvensizliğin temelinde Washington yönetiminin taahhütlerini sistematik olarak ihlal etmesinin yattığını ifade etti.

ABD ve İran arasındaki ateşkes konusunda belirlenen 10 maddenin "müzakereler için uygulanabilir bir zemin olduğunun" ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kabul edildiğini hatırlatan Kalibaf, buna rağmen sürecin başlamasından önce 3 temel maddenin ihlal edildiğini kaydetti.

Kalibaf, ihlal edilen maddeleri şu şekilde sıraladı:

1- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de açıkça belirttiği şekilde 'Lübnan ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere her yerde derhal geçerli olacak bir ateşkes' olarak ilan edilen, 10 maddelik önerinin Lübnan'daki ateşkesle ilgili ilk maddesine uyulmaması

2- İran hava sahasının daha fazla ihlal edilmesini yasaklayan maddenin açık bir ihlali olarak, İran hava sahasına Fars eyaletine bağlı Lar şehri üzerinde imha edilen bir insansız hava aracının girmesi

3- Mutabakatın altıncı maddesinde yer alan İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının reddedilmesi."

Müzakere zemini olarak kabul edilen maddelerin daha görüşmeler başlamadan açıkça çiğnendiğini ifade eden Kalibaf, "Şu an, müzakere için 'uygulanabilir zemin' daha müzakereler başlamadan açıkça ve net bir şekilde ihlal edilmiştir. Böyle bir durumda, karşılıklı bir ateşkes veya müzakereler mantıksızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Müzakere Zeminleri İhlal Edildi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İran: Müzakere Zeminleri İhlal Edildi - Son Dakika
