İran Ordusu'ndan Hamaney'e Bağlılık

12.03.2026 21:09
İran Ordusu, yeni İran Lideri Mücteba Hamaney'in, "şehitlerimizin intikamı alınacaktır" yönündeki talimatının kendileri için emir niteliğinde olduğunu açıkladı.

İran basınına göre, İran Ordusu, İran Lideri Mücteba Hamaney'in talimatlarına bağlılık bildirisi yayımladı.

Bildiride, "İran Ordusu, Liderine olan bağlılığını yineleyerek emirlerini gönülden kabul etmiştir. Bu manada düşmana karşı daha güçlü karşılık verilmeye devam edilecek." mesajı yer aldı.

Bildiride ayrıca, "İran Ordusu ile Devrim Muhafızları Ordusu'nun, İran'ın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığı korumak ve şehitlerin intikamını almak için canı pahasına mücadele etmeye devam edeceği" bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA

