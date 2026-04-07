İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, " Pakistan'ın savaşı durdurma çabaları çerçevesinde gösterdiği olumlu girişimlerin kritik aşamaya yaklaştığını" söyledi.
Mukaddem, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, Pakistan'ın ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın sonlandırılması için gösterdiği çabalara işaret etti.
İranlı Büyükelçi Mukaddem, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Pakistan'ın savaşı durdurmak için iyi niyet ve dostane girişim çerçevesinde gösterdiği olumlu ve verimli girişimler kritik ve hassas bir aşamaya yaklaşıyor. Daha fazlası için takipte kalın."
Son Dakika › Güncel › İran: Pakistan'ın Savaş Durdurma Çabaları Kritik Aşamada - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?