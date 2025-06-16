İran Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Saldırılarında 224 Kişi Öldü

(ANKARA) - İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 224 kişinin öldüğünü ve 1277 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılara başladığı günden bugüne yaşamını yitiren ve yaralananlara ilişkin bilgi verdi. Kermanpour açıklamasında, "Siyonist rejimin 65 saatlik saldırısının ardından 1,277 kişi yaralandı. 224 kadın, erkek ve çocuk şehit oldu. Ölenlerin yüzde 90'ı sivil" ifadelerini kullandı.