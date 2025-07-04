İran: Saldırılara Karşı Zaferimiz Kesin

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, İsrail'in saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ı bölmeyi planlayanların başarısızlığa uğradığını, kazanan tarafın İran milleti olduğunu söyledi.

Musevi, İsrail'in 13 Haziran'daki saldırısında hayatını kaybeden General Hüseyin Selami'yi anma töreninde konuştu.

İran'a saldırıların uzun vadeli bir planın ürünü olduğunu savunan Musevi, "Düşmanlar bize dayattıkları bu savaşı 15 yıldır planlamışlar, İran'ın içinde elemanlar yetiştirmişler, örgütlemişler ancak üç şeyi yanlış hesaplamışlardı. Liderlik, halk ve Silahlı Kuvvetlerin karşılık verme gücü." dedi.

Genelkurmay Başkanı, nükleer konunun yalnızca bir bahane olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"İran'ı devirmeyi ve bölmeyi planladılar ancak İran milleti kazandı. İlk aşamada caydırıcı bir yanıt verdik, ikinci aşamada cezalandırıcı bir operasyon gerçekleştirdik.

Tahminlerinin aksine halk yekvücut ortaya çıktı. ABD'yi siyonist rejimin yardımına gelmeye ve onu bu şekilde kurtarmak için ateşkes talep etmeye zorlayan şey bunlardı."

Musevi, "Rehberin ilk talimatına göre, onları çaresiz bırakacak bir plan tasarlamıştık ancak saldırılar durunca bunu uygulamak için fırsat olmadı. İran'a tekrar saldırı olursa ne yapacağımızı görecekler. ABD de Netanyahu'yu kurtaramayacak." ifadelerini kullandı.