İran Savaşı'nda Kazanan Kim?

İsrail'in itmesiyle ABD'nin karıştığı İran'a karşı savaş yeni bir safhaya girdi. Savaşın 40. gününde, Netanyahu savaşın bitmediğini söylerken, Trump ateşkes ilan edip kazandığını iddia ediyor. İran'da ise halk zafer kutlamaları yapıyor. Gerçekte ne olduğu ve kimin kazançlı çıktığı net değil. İran, lider kayıplarına rağmen direndi ve yıkılmadı, ancak kaynaklarını savunmaya harcamak zorunda kaldı. Trump'ın zafer iddiası, İran'ı yenemediği ve müttefiklerini kızdırdığı için tartışmalı. İsrail, İran'ı yok edemedi ve sivillerin ölümüyle nefret kazandı. ABD, istihbarat örgütlerine rağmen İran'ı nakavt edemedi ve kaybedenlerden oldu. Savaş, ABD'nin müttefiklerinden soyutlanmasına ve küresel dengelerin değişmesine yol açtı. Bu değişimden kimin kâr edeceği ise belirsizliğini koruyor.