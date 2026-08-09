İran-Umman Hürmüz Boğazı Anlaşması Yakın - Son Dakika
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İran-Umman Hürmüz Boğazı Anlaşması Yakın

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İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü için görüşmelerde önemli ilerleme kaydetti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Fedahüseyin Maliki, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın kullanımı, yönetimi ve kontrolüne ilişkin görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını ve anlaşmanın sonuçlanma aşamasına geldiğini açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Maliki, Hürmüz Boğazı konusunun mevcut durumda yalnızca İran ile Umman arasında ele alındığını belirtti.

ABD'nin üçüncü ülke olarak görüşmelere dahil olmaya çalıştığını söyleyen Maliki, Washington'un Umman karasularında bulunan güney su yolu ve güney koridorunda rol üstlenmek istediğini ancak Tahran'ın buna izin vermediğini savundu.

Maliki, İran ile Umman arasındaki görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın "etkin kullanımı, yönetimi ve kontrolü" konularına odaklandığını belirterek, Umman tarafının da geçici olarak güney güzergahının kullanılmaması konusunda mutabık kaldığını ileri sürdü.

İki ülkenin Tahran'ın da önerdiği belirli bir güzergah üzerinde yoğunlaştığını aktaran Maliki, "Müzakereler sonuçlanma aşamasında ve her an iki ülke arasında anlaşma imzalanabilir." dedi.

"Hürmüz'ün kontrolü İran'ın elinde olacak"

Maliki, "Bu anlaşmanın hayata geçmesi halinde, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü yine İran'ın elinde olacak ve üçüncü bir ülke, boğazın yönetimi ve kontrolünde herhangi bir rol üstlenemeyecek." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin bazı ayrıntılarının açıklanmasının mevcut aşamada mümkün olmadığını söyleyen Maliki, İran-Umman müzakerelerinin ilerleyerek sürdüğünü dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması yönündeki açıklamalarına da değinen Maliki, "Biz politikamızı Trump'ın tweetleri ve açıklamalarına göre belirlemiyoruz." dedi.

ABD'nin İran ile Umman arasındaki görüşmelerden rahatsız olduğunu ileri süren Maliki, İran'ın müzakerelerin yalnızca iki ülke arasında yürütülmesini şart koştuğunu ve Washington'un görüşmelere katılmasına izin vermediğini söyledi.

Maliki, Umman'la anlaşmaya varılması halinde bunun İran açısından ABD karşısında "en büyük zaferlerden biri" olacağını savundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine ilişkin düzenlemelere de değinen Maliki, gemilerin geçişinin İran tarafından belirlenecek düzenlemeler ve Tahran'ın çıkarları doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran-Umman Hürmüz Boğazı Anlaşması Yakın - Son Dakika

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