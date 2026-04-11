İran ve ABD İslamabad'da Görüşmelere Başladı
İran ve ABD İslamabad'da Görüşmelere Başladı

11.04.2026 17:10
İran ve ABD arasında İslamabad'da müzakereler başladı; doğrudan mı yoksa dolaylı mı olduğu belirsiz.

İran basını, ABD ile İran arasında İslamabad'da görüşmelerin başladığını doğruladı ancak görüşmelerin doğrudan mı yoksa dolaylı mı olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD ile İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmeler başladı.

Haberde görüşmelerin başladığı doğrulanırken, görüşmelerin doğrudan mı yoksa dolaylı mı yapıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Pakistanlı kaynaklar AA'ya yaptığı açıklamada ABD ve İran arasındaki görüşmelerin, Pakistanlı aracılar yoluyla başladığını belirtmişti.

ABD heyetine Vance, İran heyetine Kalibaf başkanlık ediyor

İslamabad Görüşmeleri olarak adlandırılan görüşmelere, İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ediyor.

Görüşmelere İran'dan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet katılıyor.

ABD tarafına ise Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ediyor. ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da yer alıyor.

Arabulucu Pakistan tarafında da Başbakan Navaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir, görüşmelere katılıyor.

Müzakereler öncesi hem İran heyeti hem de Amerikan heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve ABD İslamabad'da Görüşmelere Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: İran ve ABD İslamabad'da Görüşmelere Başladı - Son Dakika
