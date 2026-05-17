İran ve Pakistan'dan Barış Teması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, başkent Tahran'da 90 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan ve Nakvi eleşkes sürecini ele aldı.

Pezeşkiyan görüşme sırasında, Pakistan'ın ateşkes sürecinde ortaya koyduğu çabaya atıf yaparak, diplomatik girişimlerin barışın sağlanmasına yardımcı olması temennisinde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve suikastlarının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyleyen Pezeşkiyan, asıl hedefin, ülkede istikrarsızlık meydana getirerek yönetimi devirmek olduğunu, ancak İran halkının kararlı duruşu nedeniyle bu hedeflerine ulaşamadıklarını dile getirdi.

ABD ve İsrail'in çeşitli ayrılıkçı grupları silahlandırarak ülke içinde güvensizlik oluşturmak istediğini söyleyen Pezeşkiyan, Afganistan, Pakistan ve Irak'ın topraklarını İran'a yönelik saldırlar için kullandırmadığını vurgulayarak, bunun için ilgili ülkelere teşekkürlerini iletti.

İran ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin daha da artması için önlerinde bir fırsat olduğunu kaydeden Pezeşkiyan, İslam ülkelerinin özellikle bölge dışından gelen saldırılara karşı birlik içinde hareket etmesinin önemine değindi.

Nakvi ise, ülkesinin ateşkes sürecindeki rolüne işaret ederek, ülkesi ile İran'ın her zaman yakın ilişki içerisinde olduğunu vurguladı.

Görüşmede İran İçişleri Bakanı İskender Mümini ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de hazır bulundu.

Nakvi, Pezeşkiyan ile görüşmesinin ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya geldi.