İran ve Suriye, İkili İlişkileri Artırmak İçin Söz Verdi

Güncel

TAHRAN, 30 Temmuz (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen görüşmede çeşitli alanlarda ikili ilişkileri artırma sözü verdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan İran'la Suriye arasındaki ilişkilerin her zaman "dostane ve kardeşçe" olduğunu belirterek iki ülkenin "zorlu zamanlarda birbirlerinin dostu" olmaya devam ettiğini kaydetti.

İki ülkenin ekonomik, ticari, kültürel ve sosyal etkileşimlerini aralarındaki güçlü siyasi bağlarına uygun şekilde artırmaları gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, yönetiminin ikili ilişkileri güçlendirmek üzere var olan anlaşmaların uygulanmasını hızlandırmaya kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılacak olan Arnus, İran başta olmak üzere Suriye'nin güvenliğinin artırılmasına destek veren "dost" ülkelere teşekkür ettiklerini söyledi.

Son iki yılda Şam-Tahran ilişkilerinde kaydedilen önemli adımlara dikkat çeken Başbakan Arnus, işbirliğinin derinleştirilerek ikili ilişkilerde atıl kalmış potansiyelin açığa çıkarılması çağrısında bulundu.

İran'da 6 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Pezeşkiyan, Pazar günü İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney tarafından resmen İran'ın 9. cumhurbaşkanı olarak onaylandı.