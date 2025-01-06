İran ve Suudi Arabistan'dan İlişkilerde Yeni Dönem

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TAHRAN, 6 Ocak (Xinhua) -- İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi, Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçisi Abdullah bin Suud el-Anzi ile görüştü. İki taraf, yargı ve hukuk başta olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirme sözü verdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre Rahimi, pazar günkü görüşmede iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin 2023 yılında yeniden başlayarak devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tahran ve Riyad arasındaki etkin, güçlü ve stratejik ilişkileri çok önemli ve etkili" olarak nitelendirdi.

İran hükümetinin başta komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerle dostane ilişkiler geliştirme yönündeki ilkeli politikasına işaret eden Rahimi, İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda sürdürülmesi ve güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

El-Anzi ise görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirdi ve yargı ve hukuk başta olmak üzere tüm alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesinin, iki "kardeş ve dost" ülke arasındaki ilişkilerde "benzersiz bir sıçramaya" zemin hazırlayacağı umudunu dile getirdi.

İran, Suudi Arabistan'ın Doğu Vilayeti'nde uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyen altı İran vatandaşının idam edilmesini protesto etmek için çarşamba günü el-Anzi'yi dışişleri bakanlığına çağırmış, idamların iki ülke arasındaki adli işbirliği çabalarıyla çeliştiğini belirtmişti.