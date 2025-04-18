İran ve Suudi Arabistan İşbirliğini Genişletme Kararı Aldı - Son Dakika
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İran ve Suudi Arabistan İşbirliğini Genişletme Kararı Aldı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Suudi Arabistan ile işbirliğinin artırılmasını istedi.

18.04.2025 10:58
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TAHRAN, 18 Nisan (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman bin Abdülaziz ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda genişletilmesi çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin internet sitesinden perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Suudi Arabistan ile ilişkileri tüm alanlarda genişletmeye ve bu işbirliğini diğer İslam ülkelerine yaymaya hazır olduklarını söyledi.

Pezeşkiyan, siyaset, ekonomi ve güvenlik gibi çeşitli alanlarda ortak çalışma grupları oluşturulmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, İran ve Suudi Arabistan'ın bölgedeki birçok sorunu dış müdahale olmadan çözebilmek için koordineli çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ise aynı gün İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney ve İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile yaptığı görüşmeleri "son derece faydalı, olumlu ve yapıcı" olarak niteledi.

İran ve Suudi Arabistan'ın "bölgenin iki ana direği" olduğunu kaydeden Halid bin Selman, iki ülke arasındaki güçlü ilişkilerin, İslam dünyasındaki yakınlaşma ve sinerji için etkin bir model teşkil edebileceğini belirtti.

İran ile Suudi Arabistan, Nisan 2023'te diplomatik ilişkileri yeniden başlatma kararı almıştı.

Suudi Arabistan'ın Şii bir din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar gerçekleşmiş, Suudi Arabistan buna cevaben 2016 yılının başlarında İran'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran ve Suudi Arabistan İşbirliğini Genişletme Kararı Aldı - Son Dakika

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