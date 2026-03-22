İran ve Umman Bakanlarından Görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ABD- İsrail'in İran'a açtığı savaş ve bölgedeki gelişmeleri görüştü.
İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Dışişleri Bakanı Erakçi ile Ummanlı mevkidaşı Busaidi telefonda görüştü.
Bölgedeki son gelişmeler ve İran'a karşı ABD-İsrail tarafından başlatılan savaştaki durumun ele alındığı görüşmede Busaidi, Erakçi'yi Ramazan Bayramı, ve Nevruz vesilesiyle tebrik etti.
İki bakan görüşmede İran ve Umman arasındaki istişarelerin devam edeceğinin altını çizdi.
