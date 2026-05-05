İran ve Umman'dan Diplomatik Görüşme

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı sona erdirme yönündeki diplomatik girişimler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi ile Busaidi telefonda görüştü.
Görüşmede, bölgesel konular ile ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler ele alındı.
