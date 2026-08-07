İran ve Umman’dan Hürmüz Boğazı Mutabakatı - Son Dakika
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İran ve Umman’dan Hürmüz Boğazı Mutabakatı

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İran ve Umman, Hürmüz Boğazı konusunda mutabakatın çerçevesini belirledi, detaylar yakında açıklanacak.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda yapılan mutabakatın genel çerçevesinin neredeyse belirlendiğini, nihai metin ve ayrıntıların yakın zamanda açıklanacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Kaşkavi, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelerde varılan uzlaşıya ilişkin bilgi verdi.

Kaşkavi, "Umman ile yapılan mutabakatın genel çerçevesi neredeyse belirlendi. Elbette daha üst düzeylerin görüşüne sunulacak." dedi.

İranlı yetkili, nihai mutabakat metninin, İran ve Umman'ın ortak açıklamasının yakında yayımlanacağı bilgisini verdi.

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İran ve ABD arasında 14 Haziran'da Pakistan arabuluculuğunda varılan mutabakatın ilk aşamasında ABD'nin İran'a ait dondurulmuş varlıkları serbest bırakması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın bu stratejik su yolundan geçişlerden 60 gün boyunca ücret almayacağı kararlaştırılmıştı.

ABD, mutabakatın imzalanmasının ardından İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakmamış ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için Umman kara sularından alternatif rota belirlemişti.

ABD'nin bu adımlarını mutabakatın ihlali sayan İran, Boğaz'dan geçişleri kısıtlayarak "izinsiz geçiş yapmaya çalışan" bazı gemileri vurmuştu. Mutabakata rağmen iki ülke arasındaki gerginlik, 8 Temmuz'da Hürmüz Boğazı çevresinde şiddetli çatışmaların başlamasına yol açmış ve yaklaşık 2 hafta devam etmişti.

İran, Hürmüz Boğazı'na kıyısı bulunan Umman ile Boğaz'da gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla yeniden görüşmelere başlamıştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Umman ile müzakerelerin son aşamaya girdiğini ve müzakere edilen güzergahın 2 ila 4 ay sürmesi beklenen "geçici bir güzergah" olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olacağını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran ve Umman’dan Hürmüz Boğazı Mutabakatı - Son Dakika

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