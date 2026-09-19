İran yargısı Tahran Maratonu yetkilileri hakkında adli soruşturma başlattı

İran yargısı, başkent Tahran'da düzenlenen maraton koşusu organizasyonunda dini ve hukuki kurallara uyulmadığı gerekçesiyle organizasyon yetkilileri hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Başsavcılığı, etkinliğin "dini ve hukuki" standartlara uymaması nedeniyle Tahran Maratonu'nun düzenlenmesinde görev alan kişiler ve organizasyonun sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Buna göre, söz konusu kişiler hakkında adli işlem soruşturma süreci başlatıldığı ifade edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da dün 10 kilometrelik bir maraton koşusu düzenlenmişti. Yarış, Tahran'daki Velayet Parkı'nda çok sayıda koşucunun katılımıyla gerçekleştirilmişti. Koşunun ardından, başörtüsü takmayan bazı kadın koşucuların görüntülerinin yayımlanması bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.