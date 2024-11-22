İran Yeni Santrifüjleri Aktif Hale Getirdi - Son Dakika
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İran Yeni Santrifüjleri Aktif Hale Getirdi

İran, UAEA'nın kararına tepki olarak nükleer tesislerinde yeni nesil santrifüjleri devreye aldı.

22.11.2024 01:16
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İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Yönetim Kurulu'nda aleyhinde alınan karara tepki olarak nükleer tesislerinde hazır halde bulunan uranyumu daha hızlı geliştirebilen yeni nesil santrifüjleri aktif hale getirdiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Atom Enerjisi Kurumundan yapılan ortak açıklamada, UAEA Yönetim Kurulu'nda alınan kararın "İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD'nin baskılarıyla kabul edildiği" ifade edildi.

İran'ın daha önce çeşitli düzeylerde, aleyhinde alınacak her türlü karara karşılık vereceğini UAEA'ya bildirdiği kaydedilen açıklamada, bu doğrultuda da Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin çeşitli tiplerde yeni nesil ve gelişmiş santrifüjlerin devreye sokulması da dahil olmak üzere etkili önlemler alınması talimatı verdiği bildirildi.

Açıklamada, nükleer tesislerde hazır halde bulunan uranyumu daha hızlı geliştirebilen yeni nesil santrifüjlerin aktif hale getirildiği ifade edildi.

Bu eylemlerin, ülke çıkarlarının korunması, barışçıl nükleer endüstrinin mümkün olduğunca geliştirilmesi ve İran'ın hak ve yükümlülüklerine uygun olarak yürütüldüğü belirtilen açıklamada, buna karşın İran'ın UAEA ile teknik ve Güvenlik Denetimi Anlaşması çerçevesinde işbirliğini sürdüreceği vurgulandı.

UAEA Yönetim Kurulu'na İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından sunulan ve ABD tarafından desteklenen karar önerisi, 19 ülkenin evet, 3 ülkenin hayır, 12 ülkenin ise çekimser oyuyla kabul edilmişti.

İran'ın UAEA ile yeterince işbirliği yapmadığına değinilen kararda, Tahran yönetiminin Ajansla derhal işbirliği yapması çağrısında bulunulmuştu.

Kaynak: AA

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