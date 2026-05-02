İran'da 250'den fazla kişinin mal varlığına el konuldu
İran'da 250'den fazla kişinin mal varlığına el konuldu

02.05.2026 21:28
Tahran savcılığı, "İran'ın güvenliğini tehlikeye atan" 250'den fazla kişinin mal varlığına el konulduğunu bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran savcılığı, 250'yi aşkın kişinin taşınabilir ve taşınmaz mal varlığına el koydu.

Söz konusu kişilerin, "ülke güvenliğini tehlikeye atan, ABD ile İsrail etkisi altında ve İslam devrimi karşıtı gruplarla ilişkili" olduğu öne sürüldü.???????

Tahran savcısı Ali Salihi, yaptığı açıklamada, ülkedeki yargı sisteminin ülke güvenliğini tehlikeye atanlara karşı ciddiyetle hareket ettiğini ve kamu güvenliğinin sağlanması için kararlılıkla mücadele edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

