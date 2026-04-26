İran'da "terör" suçlamasıyla 1 kişi idam edildi

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde rejim karşıtı "Ceyşul Adl" örgütü üyesi olduğu öne sürülen Amir Rameş, "terör eylemleri" gerçekleştirme suçlamasıyla idam edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, yargı makamının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Rameş hakkındaki idam cezası sabah saatlerinde infaz edildi.

Rejim karşıtı açıklamalarıyla bilinen firari Abdulgaffar Nakşibendi ile bağlantılı olduğu öne sürülen Rameş, "Ceyşul Adl" örgütüne üye olmak, bombalı saldırılar düzenlemek ve askeri güçlere pusu kurmak suretiyle "devlete karşı silahlı isyan" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.