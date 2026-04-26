İran'da "terör" suçlamasıyla 1 kişi idam edildi - Son Dakika
İran'da "terör" suçlamasıyla 1 kişi idam edildi

26.04.2026 09:51
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde rejim karşıtı "Ceyşul Adl" örgütü üyesi olduğu öne sürülen Amir Rameş, "terör eylemleri" gerçekleştirme suçlamasıyla idam edildi.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde rejim karşıtı "Ceyşul Adl" örgütü üyesi olduğu öne sürülen Amir Rameş, "terör eylemleri" gerçekleştirme suçlamasıyla idam edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, yargı makamının konuya ilişkin yazılı açıklamasını yayımladı.

Açıklamaya göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Rameş hakkındaki idam cezası sabah saatlerinde infaz edildi.

Rejim karşıtı açıklamalarıyla bilinen firari Abdulgaffar Nakşibendi ile bağlantılı olduğu öne sürülen Rameş, "Ceyşul Adl" örgütüne üye olmak, bombalı saldırılar düzenlemek ve askeri güçlere pusu kurmak suretiyle "devlete karşı silahlı isyan" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da 'terör' suçlamasıyla 1 kişi idam edildi - Son Dakika

Ankara’da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı Ankara'da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı
Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü Nisan’da kış geri döndü: Kars beyaza büründü
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Netanyahu’nun büyükelçi olarak atadığı isme İngiltere’de cinsel istismar suçlaması Netanyahu’nun büyükelçi olarak atadığı isme İngiltere'de cinsel istismar suçlaması
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar

08:59
“Midemi aldırdım“ deyince yanlış anlaşıldı İşte Bergüzar Korel’in 20 kilo verdiği sırrı
"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı
08:30
Uşak’ta görev başındaki polislere ateş açıldı Yaralılar var
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
08:12
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
08:04
Trabzon’daki boks maçında büyük kavga Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
07:41
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan Trump fotoğrafını paylaştı
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
07:21
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
SON DAKİKA: İran'da "terör" suçlamasıyla 1 kişi idam edildi - Son Dakika
