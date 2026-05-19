İranlı Kadının Cesedi Kırşehir\'de Bulundu

19.05.2026 17:26
Kırşehir'de bulunan cesedin İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami'ye ait olduğu belirlendi.

KIRŞEHİR'de arazide cesedi bulunan İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami'nin kimliğinin, diş implantı ve ayağındaki platinden tespit edildiği belirtildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesine bağlı Yeniyapan köyü ile Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Büyükburnağıl köyleri arasındaki bir tarlada 23 Nisan'da jandarma ekiplerince bir kadın cesedi bulundu. Ekipler, cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. İlk incelemelerde cesedin kimliğine dair herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Kadının yabancı uyruklu olabileceği değerlendirilerek uluslararası kayıp şahıs sistemleri üzerinden araştırma yapıldı.

Kimlik tespiti amacıyla çekilen diş ve ayak röntgenlerinde kadının ağzında 14 diş implantı, sol ayağında ise platin bulunduğu belirlendi. Elde edilen veriler doğrultusunda 12 Mayıs'ta kayıp şahıs kayıtlarıyla yapılan karşılaştırmada, cesedin İstanbul'da kayıp başvurusu yapılan İran uyruklu Farkhondeh Ghaem Maghami ile eşleştiği tespit edildi.

Kimlik bilgilerinin netleşmesinin ardından jandarma ekipleri elde edilen bulgu ve detayları İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile paylaştı. Yapılan soruşturmada, Maghami'den haber alamayan yakınlarının 12 Mayıs'ta kayıp başvurusunda bulunduğu, kadının son olarak Erkan B. (49) ile görüştüğü belirlendi. Erkan B.'nin Maghami'yi boğarak öldürdüğü, ardından cesedi Kırşehir'in Mucur ilçesindeki bir araziye bıraktığı tespit edildi.

Maghami ile ilişkisi olduğu belirtilen Erkan B.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Erkan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

