İranlı Pilotlar Van Gölü'nde Uçuş Yaptı - Son Dakika
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İranlı Pilotlar Van Gölü'nde Uçuş Yaptı

İranlı Pilotlar Van Gölü\'nde Uçuş Yaptı
14.07.2026 11:40
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Erciş, İranlı yamaç paraşütü tutkunları için yeni bir uçuş rotası oldu. Van Gölü manzarasıyla dikkat çekiyor.

Van'ın Erciş ilçesi, doğal güzellikleri ve elverişli uçuş noktalarıyla son dönemde İranlı yamaç paraşütü tutkunlarının yeni rotalarından biri haline geldi.

Van Gölü'nün eşsiz manzarası, bölgenin serin ve temiz havası, yüksek rakımlı tepeleri ve uygun rüzgar koşulları, yamaç paraşütü sporcularını bölgeye çekiyor.

İran'daki uçuş kısıtlamaları nedeniyle farklı rotalara yönelen 10 kişilik yamaç paraşütü ekibi de ilçeye gelerek Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yaptı.

Van Gölü'ne hakim noktadaki Madavank Gölleri Take-Off Tepesi'nden havalanan İranlı yamaç paraşütü ve paramotor pilotları, gerçekleştirdikleri uçuşlarla ilçe semalarında süzüldü.

Doğal yapısı, düzenli rüzgarları ve uzun süreli uçuşlara elverişli yapısıyla öne çıkan tepeden havalanan adrenalin tutkunları, gölün, dağların ve bölgenin doğal güzelliklerinin oluşturduğu manzarayı izleme fırsatı buldu.

Son dönemde bölgeye gelen yabancı adrenalin tutkunları, uçuş görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak kentin tanıtımına da katkı sağlıyor.

"Van Gölü üzerinde uçmak bizim için çok farklı bir deneyim oldu"

İranlı yamaç paraşütü pilotu İsfendiyar Lütfü, AA muhabirine, Erciş'teki uçuş alanını çok beğendiklerini söyledi.

Bundan sonra da bölgeye gelmeye devam edeceklerini belirten Lütfü, şunları kaydetti:

"Burası, Erciş'in üzerinde, göl kenarında çok güzel bir yer. Buraya geldik ve paraşütle uçuş yaptık. Buranın havası çok güzel, rüzgarı da uçuş için çok uygun. İran'da bu aralar savaş nedeniyle uçuş yasak. Bu nedenle İran'dan 10 pilot olarak Erciş'e geldik. Uçuş yaptık ve çok iyi bir potansiyel olduğunu gördük. Paraşütle uçmak için gerçekten güzel bir bölge. Manzarası, havası ve uçuş şartları çok etkileyici. Van Gölü üzerinde uçmak bizim için çok farklı bir deneyim oldu. İmkan olursa yine geleceğiz. İran'daki pilot arkadaşlarımıza burayı anlatacağız. Onlar da buranın ne kadar güzel bir uçuş noktası olduğunu görsünler ve gelip burada uçuş yapsınlar istiyoruz."

Paramotor ve tandem yamaç paraşütü pilotu Mehmet Sadık Göller ise "Birçok yamaç paraşütü pilotu buraya gelerek bölgenin ne kadar özel olduğunu görüyor. Bu tepeye özgü rüzgar yapısı, pilotlara uzun ve keyifli uçuş imkanı sağlıyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İranlı Pilotlar Van Gölü'nde Uçuş Yaptı - Son Dakika

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