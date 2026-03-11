İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Seçildi

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığınca dün yapılan seçim sonucunda İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine seçilmişti. Başkanlığın seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
