İrlanda Başbakan Yardımcısı: Gazze'deki insani kriz insan yapımıdır ve tamamen kabul edilmezdir

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, "Uluslararası insancıl hukuk açıktır. İsrail, işgalci güç olarak sivilleri korumalı ve temel hizmetleri vermelidir. Gazze'deki insani kriz insan yapımıdır ve tamamen kabul edilmezdir." ifadelerini kullandı.
Martin, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyinde dün yardım almak isterken İsrail güçlerince öldürülen Filistinli siviller hakkında açıklamada bulundu.
Filistinlilerin ölümü karşısında "dehşete düştüğünü" kaydeden Martin, "Uluslararası insancıl hukuk açıktır. İsrail, işgalci güç olarak sivilleri korumalı ve temel hizmetleri vermelidir. Gazze'deki insani kriz insan yapımıdır ve tamamen kabul edilmezdir." değerlendirmesini yaptı.
Olay
İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri dün bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.
Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğu vurgulanarak "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadeleri kullanılmıştı.
İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etmişti.
Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktarırken İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edilmişti.
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
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