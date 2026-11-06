İrlanda'da RTE dahil 3 medya şirketi bombalı tehdit üzerine binalarını tahliye etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İrlanda'da RTE dahil 3 medya şirketi bombalı tehdit üzerine binalarını tahliye etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İrlanda'da aralarında kamu yayıncısı RTE'nin de bulunduğu 4 medya şirketinden 3'ü, e-postayla gelen bombalı saldırı tehdidi üzerine tahliye edildi. RTE'de canlı yayınlar durdurulurken tahliye edilen çalışanlara evden çalışma talimatı verildi.

İrlanda'da e-postayla bombalı saldırı tehdidi alan, aralarında kamu yayıncısı RTE'nin de bulunduğu 4 medya şirketinden 3'ü binalarını tahliye etti.

RTE'de yer alan habere göre, kuruma bu sabah e-postayla bombalı saldırı tehdidi yöneltildi.

Kurumun Donnybrook yerleşkesinde yer alan binada çalışan gazeteciler ve görevliler, tehdidin ardından binadan tahliye edildi.

Çalışanlar güvenli yerlerde toplanırken olay yerine çok sayıda polis ve polis köpeği sevk edildi. Bu sırada RTE'de canlı yayınlar durdurulurken yalnızca RTE Radio 1'deki RTE's Today programı canlı yayına devam etti.

İrlanda'daki Mediahuis ve Independent News Media şirketlerinin binaları da e-postayla gönderilen tehdidin ardından boşaltıldı. Tahliye edilen çalışanlara evden çalışma talimatı verildi.

E-postayla saldırı tehdidi alan Virgin Media ise tahliye edilmezken canlı yayınlarına devam etti.

İrlanda polisi, saldırı tehditlerinin incelendiğini açıklarken Başbakan Micheal Martin, tehdidin koordineli bir girişim olup olmadığını söylemenin bu aşamada erken olduğunu dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Simon Harris de "Şu aşamada kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz ancak polis, güvenlik güçlerimiz ve siber güvenlik uzmanlarımız gelişmeleri çok ciddi şekilde ele alıyor." dedi.

Harris, Avrupalı paydaşlarla da durumu gözlemleyeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
GüncelDünyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Almanya’da binlerce Türk için sınır dışı kararı Almanya'da binlerce Türk için sınır dışı kararı
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay Aracını bu hale getirmişler 8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Sonuçlar açıklandı haberi duyan e-Devlet’e akın ediyor Sonuçlar açıklandı; haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
14:43
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
14:06
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
13:47
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti Gözler ona çevrildi
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 15:11:21. #.0.2#
SON DAKİKA: İrlanda'da RTE dahil 3 medya şirketi bombalı tehdit üzerine binalarını tahliye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android