İrlanda'dan İsrail'e Uluslararası Hukuk Çağrısı

19.05.2026 23:20
İrlanda Dışişleri Bakanı McEntee, İsrail'i alıkonulanlara insani muameleye çağırdı.

İrlanda Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Helen McEntee, İsrail'i, uluslararası hukuktan doğan sorumluluklarını yerine getirmeye ve Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulanlara insani şekilde muamele etmeye çağırdı.

McEntee, İsrail ordusunun uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na silahlı saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, uluslararası sularda yasa dışı alıkonulmuş İrlanda vatandaşlarının güvenliğinin, sağlıklarının ve insani şekilde muamele görmelerinin sağlanması da dahil olmak üzere uluslararası hukuktan kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmelidir." ifadesini kullandı.

Alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapan McEntee, "Bakanlığım ve Tel Aviv Büyükelçiliğimiz İsrail makamlarıyla temas halinde İrlanda vatandaşlarına gerekli konsolosluk hizmetlerini veriyor." açıklamasını yaptı.

McEntee, alıkonulan İrlanda vatandaşlarının aileleriyle ve filo organizatörleriyle de doğrudan temas halinde olduklarını ifade ederek, her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu aktivistlerden Margaret Connolly'nin kardeşi olan İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly de dün yaptığı açıklamada kardeşiyle gurur duyduğunu ancak filodakilerle birlikte kardeşi için endişelendiğini ifade etmişti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin de filonun uluslararası sularda durdurulmasını ve İsrail askerlerince teknelere el konmasını kınadığını açıklamıştı.

İsrail ordusunun, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan kara sularından birkaç deniz mili açıkta İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, uluslararası sulardaki saldırısında İsrail ordusu, 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.

İsrail ordusu, 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı toplamda 50 tekneden oluşan filoya, 18 Mayıs'ta Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yeni bir saldırı düzenledi ve aktivistleri hukuka aykırı şekilde alıkoydu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu.

İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

