İrlanda'dan Ukrayna'ya Destek Vurgusu - Son Dakika
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İrlanda'dan Ukrayna'ya Destek Vurgusu

Başbakan Martin, Zelenskiy ile görüşerek Ukrayna'ya desteklerini yineledi ve AB üyeliğini destekledi.

27.02.2025 21:16
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İrlanda Başbakanı Micheal Martin, bir araya geldiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e ülkesinin sarsılmaz desteğini yineledi.

İrlanda Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Martin, ABD'ye giderken ülkesindeki Shannon Havalimanı'na gelen Zelenskiy ile görüştü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Martin, görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Martin, " Rusya'nın hala devam eden yasa dışı, vahşi saldırganlığı karşısında kendisini savunmayı sürdüren Ukrayna'ya ve halkına güçlü desteğimizi yineledim." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya insani ve finansal yardımları ikili ve Avrupa Birliği (AB) seviyesinde yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Martin, "AB ile birlikte sürdürülebilir ve güvenilir bir barışı nasıl sağlayabileceğimizi görüştük. 6 Mart'ta yapacağımız AB liderler zirvesinde ele alacağımız ana maddelerden biri de bu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Martin, Ukrayna'nın AB üyeliğine destek verdiklerini belirterek, "Bu, Ukrayna için önemli bir sınır güvenliği garantisi olacaktır." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İrlanda'dan Ukrayna'ya Destek Vurgusu - Son Dakika

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