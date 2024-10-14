İş Bankası Müzesi\'ne İki Ödül

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Açılışının birinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, iş ve sanat dünyasından iki ödül kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, müze, bu yıl 62 ülkeden 3 bin 600'ün üzerinde adayın değerlendirildiği 21. Uluslararası İş Ödülleri'nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında "Stevie Ödülü"ne layık görüldü.

Stevie Ödülü'nü kazananlar, iki aylık değerlendirme sürecine katılan dünya çapında 300'den fazla sektör profesyonelinin puanlamasına göre belirlendi.

Dünya Sanat Günü "Wallace Hartley" Ödülleri'nde ise Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, "Türk sanatçılarına ve sanat ortamına yıllardır sunduğu imkanların yanı sıra koleksiyonunu kalıcı bir müzeye dönüştürerek kitaplaştırması ve Türk iş ortamına sunduğu kalıcı güzel örnek." gerekçesiyle "2024 Sanat Kurumu Ödülü"nü aldı.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi hakkında

1900'lerin başından bu yana birçok aileye ve iş yerine ev sahipliği yapmış, Beyoğlu'nun benzersiz tarihine tanıklık etmiş, 1953-2016 arasında Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi olarak hizmet vermiş tarihi Boudouy (Bodvi) Apartmanı, 29 Ekim 2023'te Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olarak kapılarını açtı.

İstiklal Caddesi No. 144 adresindeki binada hayata geçirilen restorasyon projesi de dikkati çekiyor. Müzenin giriş katı, İstiklal Caddesi ile bütünleşik bir yapıda kurgulanarak, kafesi ve müze dükkanı ile ziyaretçileri ağırlıyor.

Sergi kurgusu da yukarıdan aşağıya planlanan müzede, 5. ve 4. katlar kalıcı sergiye, 3. ve 2. katlar ise süreli sergiye ev sahipliği yapıyor. Çok amaçlı olarak kullanılan BlackBox Salonu'nda sezon boyunca çeşitli etkinlikler ve çocuklar için ücretsiz atölyeler düzenleniyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin sergileri, 2 bin 700 civarında eserin yer aldığı Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan besleniyor. Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı gibi Türk resim sanatı denildiğinde ilk akla gelen isimlerin eserleri burada sergileniyor.

Açıldığı günden beri sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan müze, restorasyonu ve marka kimliği için üretilen projelerle geçen mart ayında da MUSE Awards'ta "yaratıcılık" alanında altın, "tasarım" alanında ise gümüş ödülün sahibi oldu.

Detaylı bilgi için "issanat.com.tr" adresi ziyaret edilebilir.