İş Bankası Müzesi'ne İki Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İş Bankası Müzesi'ne İki Ödül

İş Bankası Müzesi\'ne İki Ödül

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, açılışının birinci yılında iki ödül kazandı.

14.10.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Açılışının birinci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, iş ve sanat dünyasından iki ödül kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, müze, bu yıl 62 ülkeden 3 bin 600'ün üzerinde adayın değerlendirildiği 21. Uluslararası İş Ödülleri'nde Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında "Stevie Ödülü"ne layık görüldü.

Stevie Ödülü'nü kazananlar, iki aylık değerlendirme sürecine katılan dünya çapında 300'den fazla sektör profesyonelinin puanlamasına göre belirlendi.

Dünya Sanat Günü "Wallace Hartley" Ödülleri'nde ise Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, "Türk sanatçılarına ve sanat ortamına yıllardır sunduğu imkanların yanı sıra koleksiyonunu kalıcı bir müzeye dönüştürerek kitaplaştırması ve Türk iş ortamına sunduğu kalıcı güzel örnek." gerekçesiyle "2024 Sanat Kurumu Ödülü"nü aldı.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi hakkında

1900'lerin başından bu yana birçok aileye ve iş yerine ev sahipliği yapmış, Beyoğlu'nun benzersiz tarihine tanıklık etmiş, 1953-2016 arasında Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi olarak hizmet vermiş tarihi Boudouy (Bodvi) Apartmanı, 29 Ekim 2023'te Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi olarak kapılarını açtı.

İstiklal Caddesi No. 144 adresindeki binada hayata geçirilen restorasyon projesi de dikkati çekiyor. Müzenin giriş katı, İstiklal Caddesi ile bütünleşik bir yapıda kurgulanarak, kafesi ve müze dükkanı ile ziyaretçileri ağırlıyor.

Sergi kurgusu da yukarıdan aşağıya planlanan müzede, 5. ve 4. katlar kalıcı sergiye, 3. ve 2. katlar ise süreli sergiye ev sahipliği yapıyor. Çok amaçlı olarak kullanılan BlackBox Salonu'nda sezon boyunca çeşitli etkinlikler ve çocuklar için ücretsiz atölyeler düzenleniyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin sergileri, 2 bin 700 civarında eserin yer aldığı Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan besleniyor. Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa, Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı gibi Türk resim sanatı denildiğinde ilk akla gelen isimlerin eserleri burada sergileniyor.

Açıldığı günden beri sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan müze, restorasyonu ve marka kimliği için üretilen projelerle geçen mart ayında da MUSE Awards'ta "yaratıcılık" alanında altın, "tasarım" alanında ise gümüş ödülün sahibi oldu.

Detaylı bilgi için "issanat.com.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, İş Bankası, İş Bankası, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş Bankası Müzesi'ne İki Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur Kadın cinayetleriyle ilgili skandal sözler: Öldüren kadar ölenler de suçludur
17:01 Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı Lüks otomobilde kanlı infaz: Önce sevgilisine sonra kendine sıktı
10:04 Berat Albayrak geri mi dönüyor İşte kulislerde konuşulan iddia Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia
09:58 Repçi Kanye West’ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum Repçi Kanye West'ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum
09:48 Filenin Sultanları’ndan Melissa Vargas’a sürpriz doğum günü partisi Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a sürpriz doğum günü partisi
09:46 Afra Saraçoğlu’nun ’hayatımın elbisesi’ notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:17 Çin, Tayvan’ı çevreleyen askeri tatbikata başladı Çin, Tayvan'ı çevreleyen askeri tatbikata başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 23:57:38. #1.13#
SON DAKİKA: İş Bankası Müzesi'ne İki Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.